«Опустился до Киркорова»: SHAMAN обвинили в пошлости из-за клипа «Мёд» Поклонницы осудили SHAMAN за клип, в котором он женится на 100 девушках одновременно

Фото: SHAMAN/Youtube/Первое музыкальное Издательство

SHAMAN

Новый клип SHAMAN на песню «Мёд», опубликованный на YouTube, за сутки набрал почти 400 тысяч просмотров и вызвал неоднозначные отклики поклонников. Одни фанатки обвинили артиста в пропаганде многоженства и сравнили манеру подачи с эпатажем Филиппа Киркорова. Другие увидели в клипе юмор и порадовались, что в репертуаре артиста появился «наконец неполитический электропоп». Отзывы зрителей на клип SHAMAN «Мёд» — в материале NEWS.ru

Почему SHAMAN предрекли повторение «пути Киркорова»

Марина Поплавская

«Ну и что это за бред? С хором невест — какой смысл? Где русская идея? Что за многоженство? После „Встанем“ и других песен — опустился почти до Фили Киркорова. Такая звенящая пошлость — даже звук не хочется включать».

Анастасия

«Каждой девушке/женщине хочется быть одной единственной, неповторимой, а не „следующей“. Все пишут, мол, шутка. Ну да. Шутка над чем? Над чувствами поклонниц? Над институтом брака? Не понравился клип».

Фото: SHAMAN/Youtube/Первое музыкальное Издательство SHAMAN

Ольга Еловикова

«Разочаровал. Непонятен посыл. Много самолюбования. Это путь Филиппа Киркорова. Тот тоже красиво начинал, а дальше... Перья».

Оля Честнова

«А девушки здесь показаны глупыми. В очередь встали за одним мужиком, и им нормально. Он один, а их — 100».

Вера Казакова

«Перья у тебя в голове. А Шаман пишет разные песни и снимает разные клипы. Вот этот клип нас повеселил и позабавил. Он что, у вас лично на патриотику подписался? Задолбали вы уже».

Оскорбил ли SHAMAN таинство брака

Наталья Морозова

«Какая же жесть и яд. И еще теперь растление и попрание ценностей. Дальше только стринги... Подмена понятий началась по полной. Групповуха с многоженством. Браво!»

Мария Садовникова

«Представила, что мой любимый муж снимает такой клип и почему-то не испытала феерии... Хотелось бы, чтобы верующий человек, принёсший клятву любви и верности перед Богом и людьми, не делал сей образ игрушечным».

Валентина Чернышова

«А я всего ожидаю, он непредсказуем. Он — Шаман, а не Киркоров, Басков, Газманов, Кипелов... Привыкайте».

Светлана Назарова

«Это КЛИП, а не документальные съемки. Вы и артистам женатым запретите в фильмах сниматься? Что за чушь вообще?»

Фото: SHAMAN/Youtube/Первое музыкальное Издательство

Мария Садовникова

«Многие сравнивают клип с фильмом и приводят в пример других актёров и актрис, однако там они играют вымышленные роли, а не самих себя, вкручивая это в контекст образа. Для меня семья — это больное и святое».

Олеся Волкова

«Сама песня мне очень нравится, а вот клип вызывает смешанные чувства. Прям от 100 обручальных колец на его пальцах покоробило. Ощущение, как будто над таинством брака посмеялись... Остается вопрос — зачем и почему именно так?»

Тамара Ибрагимова

«Шаман заслужил уважение многих людей своим здоровым в нравственном отношении творчеством. Этот клип, мне кажется, выбивается из общей концепции его творчества. Что ж, каждый артист может, так скажем, промахнуться»

Пропаганда многоженства или признание в любви публике?

Янина Сорокина

«Все, кто не понял смысл клипа... Он видит, что женская публика его обожает, вот он и снял такой клип — как бы ответ на их любовь, он бы взял каждую в жены, это комплимент своей публике. Всё просто».

Юлия Родионова

«Начал петь в тему происходящих событий, и его заметили. А дальше началась самовлюбенность, и по-моему, зазвездился мальчик!»

Фото: SHAMAN/Youtube/Первое музыкальное Издательство

Мария Кибардина

«Очень бы не хотелось, чтобы он мешал патриотического героя с каким-то ловеласом, „женихом“ или „мужем“ всех девушек страны... РОДНОЙ, оставайся РОДНЫМ — БРАТОМ, ДРУГОМ, ТОВАРИЩЕМ — а сокровенное „МУЖ“ оставь для таинства брака со своей возлюбленной. Понимаю, что ты Артист. Но ты прежде человек — и какой Страны».

Анастасия Настина

«У Шамана создан сценический образ верующего человека. А для верующих людей брак — вещь священная. Тут уж либо трусы наденьте, либо крестик снимите, как говорится. Мне не понравилось».

Екатерина Чибисова

«Теперь из защитника и кармического однолюба русский мужчина — это самец, страдающий беспорядочными связями».

Кого надо было еще пригласить в клип, кроме 100 невест

Елена Ковыршина

«Все поклонницы, если почитать комментарии, к нему относятся как жены: кто брюзжит, кто-то чего-то требует, кто-то заигрывает, ну, ей богу, армия жен».

Анастасия Зубкова

«Все люди чувствуют и воспринимают мир по-разному, и каждое мнение имеет место. Только вам выбирать, что вы здесь увидели! Хотел ли Шаман сказать, что готов подарить свое сердце каждой поклоннице в знак благодарности за поддержку и проявленную любовь к нему? Или же действительно Шаман дал понять, что на месте его такой „любви“ может быть любая и, собственно, становись в очередь? Просто попробуйте отделить свои чувства от того, что увидели на экране... Двусмысленность здесь просто зашкаливает... И все же Шаман — человек очень разносторонний и не обязан придерживаться всем привычного концепта».

Фото: SHAMAN/Youtube/Первое музыкальное Издательство

Татьяна Барабаш

«У людей совсем с чувством юмора плохо. С чего это вы на обычного человека нимб напялили, да и патриотическим певцом сделали? Он многогранный. Песня „Мёд“ старая. Поклонники полтора года просили сделать официальный релиз или клип. Он сделал. С юмором, красиво. Причем здесь вообще брак? Он артист. И у него, представьте, не только о России песни. Его многие узнали вообще как рокера. Парень с 15 лет пахал в ресторане. У него вообще уже 200 песен написано, и там разные песни».

Светлана Морозова

«Хочется, чтобы певец прошел достойно испытание медными трубами. Лучше песни „Встанем“ ничего, мне кажется, уже не будет».

Светлана Назарова

«Тетушки, милые. Идите слушать Лещенко. Что вы тут забыли? Шаману 32 года, он поет не для вашего успокоения душ».

Николай Андреев

«Шикарный трек, наконец-то нормальный неполитичный электропоп, а не заказной „патриотизм“».

Фото: SHAMAN/Youtube/Первое музыкальное Издательство SHAMAN

Николай Малкин

«После этого хита все побегут в ЗАГС жениться. Это хит для молодоженов. Что ни песня, то хит, а с каким удовольствием он это делает. Вот это настоящий профессионал своего дела!»

Наталья Петрова

«Я думаю, после этого клипа количество официальных браков в России вырастет. А это будет вклад в семейное счастье».

Оксана Бантюкова

«Эх, нас надо было в качестве тёщ пригласить. Мы бы и спели, и сплясали, и „зятя“ бы обняли!»

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