16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Муж Собчак устроил перепалку с журналистом в прямом эфире

00:02, 16 февраля 2021 16
Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Режиссёр Константин Богомолов устроил перепалку в прямом эфире на YouTube-канале своей супруги Ксении Собчак. Он поспорил с журналистом и писателем Михаилом Зыгарём по поводу людей, чьи права оказались ущемлены по тем или иным причинам.

Диспут произошёл в ходе шоу «Осторожно: спор!» По мнению Богомолова, люди, заявившие о принадлежности к определённому меньшинству — сексуальному, расовому — приучаются к тому, что таким образом могут добиться определённых благ.

Не потому что талантливее, умнее, круче, профессиональнее. Это воспитание новых паразитов, — заявил режиссёр.

Богомолов полагает, что Европа движется в сторону социалистического государства, Россия может последовать за ней и это приведёт к катастрофе.

В свою очередь, Зыгарь назвал паразитическим классом тех, кто все блага получает по праву рождения.

Паразитический класс — это люди, у которых с рождения есть привилегии. Говорить, что паразитический класс — это те люди, которые поражены в правах, немножко смешно. Разрыв между супербогатыми и всеми остальными только увеличивается, — убеждён журналист.

Дискуссия возникла в связи с публикацией в «Новой газете» материала Константина Богомолова статьи «Похищение Европы 2.0. Манифест режиссера». В материале режиссёр рассуждает, как изменилась Европа и как России следует найти собственный путь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на манифест Константина Богомолова. По словам Пескова, режиссёр имеет право выражать свою точку зрения, однако Кремль высказывание автора комментировать не будет.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео