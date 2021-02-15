Муж Собчак устроил перепалку с журналистом в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/4f20f9e2-f51e-11e9-aab1-fa163e074e61_660.jpg Константин Богомолов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Режиссёр Константин Богомолов устроил перепалку в прямом эфире на YouTube-канале своей супруги Ксении Собчак. Он поспорил с журналистом и писателем Михаилом Зыгарём по поводу людей, чьи права оказались ущемлены по тем или иным причинам.

Диспут произошёл в ходе шоу «Осторожно: спор!» По мнению Богомолова, люди, заявившие о принадлежности к определённому меньшинству — сексуальному, расовому — приучаются к тому, что таким образом могут добиться определённых благ.

Не потому что талантливее, умнее, круче, профессиональнее. Это воспитание новых паразитов, — заявил режиссёр.

Богомолов полагает, что Европа движется в сторону социалистического государства, Россия может последовать за ней и это приведёт к катастрофе.

В свою очередь, Зыгарь назвал паразитическим классом тех, кто все блага получает по праву рождения.

Паразитический класс — это люди, у которых с рождения есть привилегии. Говорить, что паразитический класс — это те люди, которые поражены в правах, немножко смешно. Разрыв между супербогатыми и всеми остальными только увеличивается, — убеждён журналист.

Дискуссия возникла в связи с публикацией в «Новой газете» материала Константина Богомолова статьи «Похищение Европы 2.0. Манифест режиссера». В материале режиссёр рассуждает, как изменилась Европа и как России следует найти собственный путь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на манифест Константина Богомолова. По словам Пескова, режиссёр имеет право выражать свою точку зрения, однако Кремль высказывание автора комментировать не будет.