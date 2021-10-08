Муратов заявил, что дал бы Нобелевскую премию Навальному

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что дал бы её оппозиционеру Алексею Навальному, если бы был в Нобелевском комитете. Однако он уверен, что у политика всё ещё впереди, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Если бы я был в Нобелевском комитете мира, я бы проголосовал за человека, на которого ставили букмекеры, но я считаю, что у этого человека ещё всё впереди, имя в виду Алексея Навального, — сказал он.

Журналист отметил, что не будет отказываться от Нобелевской премии, отметив, что он — не Борис Пастернак.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

В нобелевском комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.

С получением престижной премии Муратова поздравили, в том числе, в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что журналист талантлив, смел и привержен своим идеалам.