Мурашко: вакцинация против COVID-19 будет добровольной

https://static.news.ru/photo/b6571176-c144-11ea-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет добровольной.

В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий. Потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, сейчас резко возросло число сторонников вакцинации. Но при этом каждый гражданин РФ сможет самостоятельно решить, будет ли он прививаться.

Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции начались 18 июня 2020 года в Сеченовском университете. В испытании участвуют две группы. Если добровольцы будут чувствовать себя хорошо, то их выпишут 15 (первая группа) и 20 (вторая группа) июля 2020 года.

Одновременно с испытаниями в Сеченовском университете испытания вакцины проводит Минобороны РФ. Военные тестируют препарат, созданный НИЦ имени Гамалеи. В ведомстве уже сообщили о хорошем состоянии здоровья добровольцев.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что препарат от коронавирусной инфекции, разработанный в России, вызывает интерес у специалистов. Речь идёт об «Авифавире», который в настоящее время испытывается. Она также сообщила о заинтересованности организации в российской вакцине.

По состоянию на среду, 8 июля, в мире коронавирусом заразились более 11,9 млн человек, свыше 547 тысяч умерли и более 6,9 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 млн, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.

В России за минувшие сутки выявлено 6562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. 27,6% из них не имели клинических проявлений заболевания.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. С начала пандемии 10 667 россиян стали жертвами коронавируса, более 472 510 пациентов смогли полностью выздороветь.