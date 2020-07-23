Мурашко назвал число новых добровольцев для испытания вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/0f75b07c-ccef-11ea-b216-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

На третьем этапе испытания вакцины от коронавируса планируется привить не менее 1600 добровольцев, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На вторую вакцину сейчас идёт разрешительная процедура для испытаний уже на добровольцах. По вакцине, которая прошла первый и второй этапы исследования на добровольцах — также показала хорошие результаты и формирование иммунитета, — сказал Мурашко журналистам.

Он подчеркнул, что после оформления клинических исследований препарата будет выдано разрешение на более широкое применение вакцины, однако параллельно будет проводиться третья фаза испытаний.

Наиболее подверженные риску группы будут предложены к добровольной вакцинации. В первую очередь это, конечно, медицинские работники, — отметил глава Минздрава.

Как ранее писал NEWS.ru, 15 июля в Сеченовском университете выписали первую группу из 18 добровольцев, на которых испытали вакцину от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 20 июля выписали вторую группу из 20 человек, которых привили два раза. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о предварительных показателях эффективности препарата.