Муфтий рассказал, что думает о запрете ношения никаба в России Муфтий Башкирии Биргалин выступил против запрета на ношение никаба

Фото: Глеб Котов/РИА Новости

Муфтий Республики Башкортостан Айнур Биргалин выступил против закона о запрете ношения религиозной одежды в общественных и образовательных учреждениях, поскольку он нарушает права мусульман. В своем Telegram-канале он написал, что речь идет о нарушении 28-й статьи Конституции России.

Этот законопроект, если он будет принят, нарушит права мусульман и станет серьезным препятствием для свободы вероисповедания в нашей стране. Я считаю, что введение подобных запретов противоречит основным конституционным принципам Российской Федерации, закрепленным в статье 28 Конституции, — уточнил Биргалин.

По его словам, одежда религиозного характера является частью культурной идентичности многих мусульман, которые следуют устоявшимся традициям. Биргалин также считает, что запрет негативно скажется на социальной сфере и приведет к напряженности в обществе, в том числе к росту ксенофобских настроений. Муфтий отметил, что для обеспечения безопасности населения следует применять другие способы, которые не будут выливаться в ограничение религиозных свобод.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что все мусульмане в России ждут от муфтиев присоединения к решениям Северного Кавказа о запрете никаба. Он добавил, что все разумные люди ожидают данного запрета везде и быстрее.