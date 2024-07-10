Политолог раскрыл истинное отношение россиян к запрету никаба Марков: все разумные люди ждут запрета никаба везде и быстрее

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Все мусульмане Татарстана и России ждут от муфтиев республики и Москвы присоединения к решениям Северного Кавказа о запрете никаба, заявил политолог Сергей Марков в Telegram-канале. Эксперт добавил, что этого ожидают не только мусульмане. Речь идет также о людях, которые «не хотят в России салафитов, радикалов и террористов».

А вместо этого он публикует протест против ношения хиджаба в школах и университетах. Мы часто думаем, что есть конкуренция между Поволжьем и Северным Кавказом. Но прежде всего нужно думать не о внутрикорпоративных интригах, а об ответственности пастыря перед паствой. Все разумные люди ждут запрета никаба везде и быстрее, — написал Марков.

Ранее муфтият Дагестана поменял решение насчет этого предмета одежды. В республике заявили, что ситуация относительно ношения никаба зависит от страны и региона проживания мусульман. Порой от него нужно отказаться, добавили в муфтияте. Там подчеркнули, что в последнее время эта часть одежды вызывает у большинства граждан страх и опасения. Также никаб привлекает пристальное внимание к мусульманским девушкам.

Заместитель муфтия Северной Осетии Ибрагим Дзагуров сообщил, что в республике рекомендовали отказаться от ношения никаба. Мусульманский женский головной убор полностью закрывает лицо. Соответствующее решение приняли в Координационном центре мусульман Северной Осетии.