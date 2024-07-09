«Аллах знает лучше»: муфтият Дагестана передумал по поводу никабов Муфтият Дагестана поддержал отказ от ношения никабов при необходимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ситуация относительно ношения никаба зависит от страны и региона проживания мусульман и порой от него нужно отказаться, заявили в муфтияте Дагестана. Там отметили, что в последнее время этот предмет одежды вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, никаб привлекает к мусульманским девушкам пристальное внимание.

В некоторых обстоятельствах ученые-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать отказаться от ношения никаба во избежание угрозы безопасности всего общества. Сестры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся. <...> Аллах знает лучше, — сказано в публикации.

В некоторых странах никаб стал признаком религиозного радикализма и фанатизма, признают в муфтитяте. Женщинам рекомендовали прикрывать лицо веером или частью платка в случае чьих-то пристальных взглядов и покидать это место.

8 июля муфтий Дагестана шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками отдела фетв и примирения. Он сообщил об упразднении их подразделения. Муфтий также добавил, что в ближайшие дни будут приняты дальнейшие изменения в структуре муфтията. Это произошло после того, как отдел фетв муфтията Дагестана со ссылкой на своего руководителя Ахмед-Хаджи Исаева сообщил, что после изучения шиитских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба.

О том, что в Дагестане вводится временный запрет на ношение никабов стало известно 3 июля. Соответствующее решение было принято на основании заключения отдела фетв в связи с угрозой безопасности местному населению.