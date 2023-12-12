Муфтий Крганов поддержал выдворение погасивших Вечный огонь школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов

Глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов заявил, что осквернение священных для России символов заслуживает наказания. По его словам, лица, нарушившие миграционное законодательство, должны понести ответственность. Так муфтий прокомментировал ТАСС ситуацию с возможным выдворением узбекистанцев, чьи дети забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе под Санкт-Петербургом.

Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте, — уточнил Крганов.

По словам муфтия, если подростки осквернили Вечный огонь, значит, родители не объяснили им ценности России. Кроме того, недоработали образовательные, общественные и национальные организации, добавил он.

10 декабря трое школьников забросали снегом Вечный огонь. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. После того как пламя погасло, школьники сбежали с места происшествия. Злоумышленниками оказались братья 10 и 14 лет, а также 12-летний мальчик, который бросал снежки. Полицейские их нашли, опросили и передали родителям. Во время проверки выяснилось, что в России семьи из Узбекистана находятся нелегально.