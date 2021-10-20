«Мосводосток» назвал причину загрязнении реки Сетунь

Масляные пятна на реке Сетунь, которые местные жители наблюдали до недавнего времени, появились на поверхности воды в конце сентября. Причиной загрязнения стал «залповый сброс», совершённый неизвестными злоумышленниками, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

По информации предприятия, следы масляной плёнки в реке Сетунь были обнаружены 29 сентября. После этого специалисты ГУП «Мосводосток» установили боновые заграждения, а также провели обработку поверхности воды биосорбентом.

Причиной загрязнения послужил разовый залповый сброс загрязняющих веществ неизвестными лицами в приток реки Сетунь — реку Навёршка. На указанной реке также были установлены боновые заграждения и проведена обработка поверхности воды биосорбентом, — сообщили в «Мосводостоке».

Дополнительное обследование местности, а также повторная обработка поверхности рек и замена сорбирующих бонов сотрудники предприятия провели 10 октября. Специалисты при этом не зафиксировали повторного сброса загрязняющих веществ.

Остаточное явление загрязнения могло периодически наблюдаться и после 10 октября 2021 года в связи с возможным скоплением масляной плёнки в почве и камере коллектора, и её вымыванием оттуда, — пояснили в пресс-службе коммунального предприятия.

В «Мосводостоке» добавили, что с 13 по 14 октября «в связи с погодными условиями и повышенным расходом воды возобновилось вымывание загрязняющих веществ из почвы».

NEWS.ru подробно рассказывал, как жители нескольких районов на западе Москвы около трёх недель сигнализируют о загрязнении Сетуни нефтепродуктами. Стоки неизвестного происхождения загрязняют речную долину, которая входит в границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) — одного из самых больших заказников в черте российской столицы. Власти отчитывались, что устранили проблему, а экологи и активисты до середины октября публиковали в соцсетях всё новые и новые видеоролики с радужными разводами на водной поверхности.