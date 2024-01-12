Москвичу грозит штраф за граффити на эсминце в Севастополе В отношении разрисовавшего эсминец «Бойкий» москвича возбудили уголовное дело

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Уголовное дело возбудили в отношении жителя Москвы, который нарисовал граффити на эсминце «Бойкий» в Севастополе, сообщили в пресс-службе местного управления МВД. Мужчине грозит штраф до 3 млн рублей, известно, что ранее он уже отвечал перед судом за вандализм.

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело в отношении граффитиста, повредившего объект культурного наследия регионального значения. <...> Была установлена личность автора провокационного рисунка. Им оказался 37-летний житель столицы, который рассказал, что с помощью граффити хотел оставить свою визитную карточку городу-герою. Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вандализм и кражу, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия народов России, включенных в единый реестр объектов, взятых под охрану государства. Согласно Уголовному кодексу наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 3 млн рублей, обязательные работы сроком до 400 часов, принудительные работы сроком до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее горельеф с Мефистофелем, сбитый вандалами, вернули на фасад дома Лишневского в Санкт-Петербурге. 26 августа 2015 года памятник был поврежден — неизвестные скололи скульптуру. Ответственность за акт вандализма взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которым не понравился «бес» напротив церкви Ксении Блаженной.