Сбитый в 2015 году горельеф Мефистофеля вернули на дом Лишневского На фасаде дома Лишневского в Петербурге восстановили горельеф Мефистофеля

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Вид на доходный дом Лишневского на Лахтинской улице, с которого вандалы сбили горельеф с образом Мефистофеля

Горельеф с Мефистофелем, сбитый в 2015 году вандалами, вернули на фасад дома Лишневского в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Уточняется, что восстановление скульптуры продолжается, некоторые детали еще требуют доработки.

Руководитель проекта по воссозданию горельефа Дмитрий Бузулуцкий подтвердил газете, что скульптура действительно вернулась на свое место. Согласно контракту работы должны закончить до 15 декабря.

Дом на Лахтинской улице является памятником архитектуры. Автором проекта был Александр Лишневский. Здание построили в 1910–1911 годах, тимпан фронтона фасада дома украшал горельеф с изображением демона с раскинутыми крыльями. По одной из версий, образ был срисован с оперного певца Федора Шаляпина.

26 августа 2015 года памятник был поврежден — неизвестные скололи скульптуру. Ответственность за акт вандализма взяли на себя «Казаки Санкт-Петербурга», которым не понравился «бес» напротив церкви Ксении Блаженной.

Ранее в Выборге возбудили уголовное дело о вандализме из-за граффити на историческом здании XIV века. Неизвестный еще летом нанес тег на стену Дома купеческой гильдии Святого Духа, который признан объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.