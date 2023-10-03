Автору граффити на историческом здании в Выборге грозит уголовное наказание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Выборге возбудили уголовное дело о вандализме из-за граффити на историческом здании XIV века, сообщает 78.ru. Неизвестный еще летом нанес тег на стену Дома купеческой гильдии Святого Духа, который признан объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

Уголовное дело по факту вандализма возбудили только 2 октября. За день до этого в дежурную часть поступило сообщение, что в неустановленное время, но не позднее 25 июля, кто-то нанес на стену средневекового памятника архитектуры на Выборгской улице надпись черной краской.

Точная дата постройки здания неизвестна, но исследователи относят ее к XIV веку. Сначала это был двухэтажный дом, на первом этаже которого размещался склад товаров, а второй этаж был жилым. Позже дом приобрела купеческая гильдия Святого Духа, и второй этаж начал использоваться для проведения торговых переговоров. В дальнейшем владельцы дома менялись, уровень земли поднялся, и первый этаж превратился в подвал, позднее при перестройках изменилась форма крыши. В 1978 году была проведена реставрация, в ходе которой зданию вернули щипец и черепичную крышу.

В сентябре в Москве дважды ломали скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате. Последний раз, 23 сентября, когда мужчина в солнцезащитных очках в третьем часу ночи запрыгнул на фонтан-памятник, после чего упал с высоты, отломив часть конструкции, это попало на видео.