Москвичка заявила на сына в полицию за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/5ec82042-82e9-11ea-82a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали 36-летнего мужчину за нарушение карантина. Инцидент произошёл в столичном районе Марьино.

Местному жителю пару дней назад поставили диагноз коронавирус, но из-за лёгкого течения болезни его не стали забирать в больницу. Однако долго усидеть дома мужчина не смог и уже на вторые сутки решил выйти на улицу. Об этом в полицию сообщила его собственная мать. Заболевшего задержали и принудительно отправили в обсерватор. Теперь помимо постоянного медицинского контроля ему грозит и денежный штраф, сообщает «360».

Ранее NEWS.ru писал, что в ХМАО девушка сбежала из закрытого на карантин общежития, в котором выявили несколько случаев COVID-19. Её быстро обнаружили — она оказалась в арендованной квартире и собиралась покинуть город.