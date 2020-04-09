Москвичка попыталась отправить наркотики курьерской службой

Жительница столицы заказала экспресс-доставку с курьером четырёх коробок в подарочной упаковке в разные города. Выяснилось, что в ёмкостях был амфетамин.
Компания не требует паспортных данных клиента и информации о содержимом посылок,
Работники попытались позвонить девушке, чтобы выяснить, что находится в коробках, однако она не брала трубку. Тогда доставщикам пришлось вскрыть посылки, в которых оказалось странное вещество. Полицейские провели экспертизу и узнали, что это — амфетамин.
Оказалось, что заказчица указала неверные данные. В настоящий момент её разыскивают.
Как писал NEWS.ru, в апреле в Москве сотрудники Росгвардии задержали человека, которого обвиняют в распространении марихуаны. В качестве маскировки он использовал форму курьера службы доставки еды.
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