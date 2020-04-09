Москвичка попыталась отправить наркотики курьерской службой

https://static.news.ru/photo/3ffbfe76-7b1f-11ea-a191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Schneider/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница столицы заказала экспресс-доставку с курьером четырёх коробок в подарочной упаковке в разные города. Выяснилось, что в ёмкостях был амфетамин.

Компания не требует паспортных данных клиента и информации о содержимом посылок, передаёт Life Shot. Однако работник не смогли набрать необходимое число заказов для осуществления доставки и передали груз другой организации с более строгими правилами.

Работники попытались позвонить девушке, чтобы выяснить, что находится в коробках, однако она не брала трубку. Тогда доставщикам пришлось вскрыть посылки, в которых оказалось странное вещество. Полицейские провели экспертизу и узнали, что это — амфетамин.

Оказалось, что заказчица указала неверные данные. В настоящий момент её разыскивают.

Как писал NEWS.ru, в апреле в Москве сотрудники Росгвардии задержали человека, которого обвиняют в распространении марихуаны. В качестве маскировки он использовал форму курьера службы доставки еды.