Мэрия: москвичи обращаются к медикам свыше 100 миллионов раз в год

https://static.news.ru/photo/2cbc906e-b39b-11ea-b371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

День медицинского работника в Москве отметят свыше 180 тысяч специалистов. Профессиональный праздник отмечается каждое третье воскресенье июня. В 2020 году — 21 июня.

В Москве всегда было развито оказание медицинской помощи — ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе. <...> Только в поликлиники в год москвичи обращаются более 100 миллионов раз, — рассказала заммэра мегаполиса Анастасия Ракова.

По её словам, в российской столице 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и свыше 380 зданий поликлиник. На плечах сотрудников всех медучреждений лежит сложная задача — сохранить здоровье граждан. Чиновница отметила, что здравоохранение Москвы не прекращало свою работу даже во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По мнению Раковой, система выдержала даже в момент пиковой нагрузки.

Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм, — резюмировала заммэра.

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с COVID-19. Перечисленным в указах лицам будут вручены ордена Пирогова и медали Луки Крымского «за самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга».

Кроме того, пятеро медработников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской и Нижегородской областей удостоены звания Герой труда Российской Федерации.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского были учреждены 19 июня. Орденом будут награждаться граждане за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни. Медалью — практикующие врачи, младший медперсонал и другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

Медицинские работники в РФ работают в условиях, приближенных к боевым, считает глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Ранее NEWS.ru писал, что Путин пообещал продлить выплату врачам стимулирующих надбавок на июль и август. В правительстве, в свою очередь, сообщили, что на эти цели будет выделено более 1 млрд рублей.

Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.