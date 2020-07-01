Москвичей в срочном порядке предупредили о непогоде

https://static.news.ru/photo/645e6f0a-bb85-11ea-a6a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные синоптики экстренно сообщили об изменениях погоды во второй половине дня 1 июля 2020 года. По данным метеорологов, в Москве ожидаются грозы с градом, сильный ветер и ливни.

По прогнозам сотрудников Росгидромета, на мегаполис надвигается атмосферный фронт. Воздушные массы пройдут над городом в период с 13:00 до конца суток 01 июля. Ожидается свыше 20 мм осадков. При грозе порывы ветра достигнут 18-20 м/с, передаёт ГУ МЧС по Москве.

Накануне специалисты также заявили, что в большинстве регионов РФ на текущей неделе (с 29 июня по 5 июля) прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. В полуденные часы выходить на улицу не рекомендуется. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что особенно высок индекс ультрафиолета на юге, на границе с Абхазией, Грузией. По его словам, там этот показатель «зашкаливает на 10-11 условных единиц». Эксперт порекомендовал россиянам носить одежду с длинным рукавом, головные уборы и пользоваться солнцезащитными средствами.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики спрогнозировали в конце июня — начале июля комфортную летнюю погоду в Москве. По их словам, в середине недели температура воздуха днём будет подниматься до 28-29 градусов. Осадки будут выпадать местами, а в выходные дожди пройдут по всей территории столицы. После этого температура несколько снизится.