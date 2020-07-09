Москвичей предупредили о кратковременных дождях и 23 градусах тепла 9 июля

https://static.news.ru/photo/c9e98d2c-c1ad-11ea-a928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 9 июля, на территории Москвы ожидаются кратковременные дожди. Воздух в столице прогреется до 23 градусов тепла. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в городе будет обусловлена тыловой частью ложбины североатлантического циклона. Именно туда в четверг поступит прохладная масса воздуха с температурным фоном, показатели которого на три градуса ниже положенного по июльской климатической норме.

В таких условиях в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура в столице — плюс 21-23 градуса, в Подмосковье — плюс 19-24. Интенсивность и продолжительность осадков заметно уменьшится. Атмосферное давление вырастет до 747 мм ртутного столба, — цитирует Леуса РИА Новости.

Синоптик также отметил, что в столице будет дуть север-западный ветер со скоростью 4-9 метра в секунду.

Как ранее передавал NEWS.ru, 8 июля ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что спустя несколько дней на юге европейской части России завершится период изнуряющей жары. Прохлада доберётся и до южных регионов, но резкого похолодания не будет. Температура понизится до 30–33 градусов вместо 37.