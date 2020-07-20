Москвичей предупредили о кратковременном дожде с грозой 20 июля

https://static.news.ru/photo/a840ccba-ca4c-11ea-be6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 20 июля, на территории Москвы ожидается кратковременный дождь с грозой. Погода в столице будет облачной с прояснениями, воздух прогреется до 23 градусов тепла, сообщил в разговоре с журналистами ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, ветер в городе прогнозируется северо-западный, 3–8 метра в секунду, при грозе — порывистый. К вечеру в столице атмосферное давление опустится до 744 миллиметров ртутного столба, то есть до показателей ниже нормальных.

Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, грозу. Температура воздуха днём в Москве — 21–23 градуса, по области — от 19 до 24 градусов, — цитирует Синенкова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, наступившая неделя пройдёт под знаком похолодания в целом ряде регионов России. Температура начнёт понижаться с 22 июля.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на западе европейской части России похолодает на десять градусов, на востоке и в центре региона, а также на юге Западной Сибири — на пять градусов.