Москвичам рассказали о погоде 16 июля

https://static.news.ru/photo/c3521180-c722-11ea-8e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пасмурная погода с дождём ожидает москвичей 16 июля. Воздух в столице прогреется до 18 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

Преимущественно облачная погода. Временами дожди. Плюс 16-18 — в Москве, 15-20 — по области. Это примерно на два-три градуса ниже климатической нормы, — цитирует РИА Новости синоптика.

Леус также сообщил, что ожидается юго-западный ветер до 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и к вечеру 16 июля составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причиной дождливого лета в Москве стало частое чередование периодов тёплой и холодной погоды. По словам метеоролога, при перемещении холодных воздушных масс на территорию, где был тёплый воздух, возникает холодный фронт. По его клину воздушные массы вынуждено совершают конвекцию — вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере. А поскольку летом 2020 года идёт постоянная смена жары и понижения температуры, на европейской территории России присутствует много волн тепла.

А заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила об арктическом вторжении холодного воздуха в московский регион. По прогнозу синоптиков, самым холодным днём станет 15 июля. Именно в среду в столицу придёт холодный фронт. Отмечается, что температура понизится на десять градусов. В среду, 15 июля, будет от 16 до 21 градуса тепла, а в ночь на 16 июля температура может упасть до 9–14 градусов.