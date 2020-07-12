Гидрометцентр: москвичей ждёт арктическое вторжение на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/55d38430-c403-11ea-8fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что москвичей ждёт на следующей неделе арктическое вторжение: холодный воздух будет поступать из Арктики.

По прогнозу синоптиков, самым холодным днём станет 15 июля. Именно в среду в столицу придёт холодный фронт.

Отмечается, что температура понизится на 10 градусов. В среду, 15 июля, будет от 16 до 21 градуса тепла, а в ночь на 16 июля температура может упасть до 9–14 градусов. При этом холодный фронт принесёт в московский регион осадки. По прогнозу, 15 и 16 июля будет облачно и дождливо, сообщили в «Российской газете».

Людмила Паршина отметила, что потепления стоит ждать к пятнице, 17 июля, температура должна подняться до 22–27 градусов, такая же погода будет и 18 июля. Синоптик подчеркнула, что москвичи могут не ждать жару в ближайшее время.

А жителей Свердловской и Челябинской областей ждёт аномально жаркая погода. На Урале температура будет выше климатической нормы на семь градусов: от 36 до 38 градусов. Чуть уменьшатся показатели в Волгоградской и Астраханской областях — температура там спадёт до 32–35 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичей и жителей Подмосковья предупредили о грозе, которая может продлиться до 14 июля. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 12:00 мск 14 июля.