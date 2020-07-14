Вильфанд объяснил, почему в Москве дождливое лето

https://static.news.ru/photo/43730d58-c627-11ea-a6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что причиной дождливого лета в Москве стало частое чередование периодов тёплой и холодной погоды.

По словам метеоролога, при перемещении холодных воздушных масс на территорию, где был тёплый воздух, возникает холодный фронт. По его клину воздушные массы вынуждено совершают конвекцию — вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере. А поскольку летом 2020 года идёт постоянная смена жары и понижения температуры, на европейской территории России присутствует много волн тепла, сообщает ТАСС.

Вильфанд пояснил, что естественная конвекция возникает с конца мая, поэтому летние месяцы являются дождливыми по определению.

У большинства людей складывается впечатление, что самые дождливые месяцы осенью и весной. Однако это глубоко ошибочное впечатление, самый «мокрый» месяц — это июль, — добавил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила об арктическом вторжении холодного воздуха в московский регион. По прогнозу синоптиков, самым холодным днём станет 15 июля. Именно в среду в столицу придёт холодный фронт. Отмечается, что температура понизится на десять градусов. В среду, 15 июля, будет от 16 до 21 градуса тепла, а в ночь на 16 июля температура может упасть до 9–14 градусов.