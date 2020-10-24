Москвичам пообещали комфортную по осенним меркам погоду в субботу

Комфортная погода и небольшие дожди ожидаются в столичном регионе 24 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в субботу атмосфера в Москве будет неустойчивая в связи с остаточным влиянием слабовыраженного холодного фронта, потому не обойдётся без облачности и вероятности очаговых осадков.
При этом, несмотря на небольшое понижение температуры, её фон всё равно на 5–6 градусов превысит средние многолетние показатели климата последней декады октября. Температура воздуха в столице от плюс 10 до плюс 12, в Подмосковье от плюс 8 до плюс 13, — уточнил он.
Тишковец добавил, что скорость ветра западной четверти не превысит 3–8 м/с. Атмосферное давление начнёт слабо расти и составит 743 мм ртутного столба.
Синоптик заключил, что таким образом москвичей ждёт «вполне себе комфортный» по осенним меркам день,
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в выходные дневные температуры будут превышать норму на 6–8 градусов. Это касается центра европейской части России, который оказался под влиянием тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.