Москвичам пообещали комфортную по осенним меркам погоду в субботу

https://static.news.ru/photo/bc84f736-15c5-11eb-aea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комфортная погода и небольшие дожди ожидаются в столичном регионе 24 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в субботу атмосфера в Москве будет неустойчивая в связи с остаточным влиянием слабовыраженного холодного фронта, потому не обойдётся без облачности и вероятности очаговых осадков.

При этом, несмотря на небольшое понижение температуры, её фон всё равно на 5–6 градусов превысит средние многолетние показатели климата последней декады октября. Температура воздуха в столице от плюс 10 до плюс 12, в Подмосковье от плюс 8 до плюс 13, — уточнил он.

Тишковец добавил, что скорость ветра западной четверти не превысит 3–8 м/с. Атмосферное давление начнёт слабо расти и составит 743 мм ртутного столба.

Синоптик заключил, что таким образом москвичей ждёт «вполне себе комфортный» по осенним меркам день, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в выходные дневные температуры будут превышать норму на 6–8 градусов. Это касается центра европейской части России, который оказался под влиянием тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.