Москвичам будут выносить предупреждения за проезд в транспорте без масок

https://static.news.ru/photo/7276e1cc-941f-11ea-9f62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москвичам и гостям столицы, которые с 12 мая будут замечены в общественном транспорте без масок или перчаток, в первый день действия указа мэра об обязательном использовании средств индивидуальной защиты станут выносить предупреждения. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, сотрудники ГКУ осуществят надзор за соблюдением режима масок и перчаток в общественном транспорте. Как подчеркнул Султанов, рейды на станциях и в поездах будут проводиться совместно с полицейскими.

Также правонарушения будут фиксироваться камерами видеонаблюдения. Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры, — цитирует Султанова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, рекомендация носить медицинские маски и перчатки в общественных местах столицы становится обязательным требованием с 12 мая.

Также, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, комплект защитных средств необходимо надевать в такси, в общественном транспорте и на рабочих местах. Штраф за нарушение требования составит 4 тысячи рублей за нахождение без маски в общественном месте, 5 тысяч — за появление без защиты в транспорте.