Житель столицы выиграл более 286 миллионов рублей. На
Он должен обратиться в московское отделение лотереи, чтобы забрать выигрыш. Его имя не раскрывается.
Ранее News.ru писал, что победитель национальной лотереи Lotto Max в Канаде на протяжении девяти месяцев не является за своим выигрышем в размере 60 млн канадских долларов ($45,7 млн). Розыгрыш состоялся ещё в октябре 2018 года. По словам организаторов, у победителя есть ещё три месяца, чтобы забрать свой приз. Если он не уложится в этот срок, победа будет аннулирована.