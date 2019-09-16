https://static.news.ru/photo/fc3a1528-d8ae-11e9-a517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Житель столицы выиграл более 286 миллионов рублей. На сайте «Столото» сообщается, что счастливый билет обошёлся победителю в 200 рублей.

Он должен обратиться в московское отделение лотереи, чтобы забрать выигрыш. Его имя не раскрывается.

Ранее News.ru писал, что победитель национальной лотереи Lotto Max в Канаде на протяжении девяти месяцев не является за своим выигрышем в размере 60 млн канадских долларов ($45,7 млн). Розыгрыш состоялся ещё в октябре 2018 года. По словам организаторов, у победителя есть ещё три месяца, чтобы забрать свой приз. Если он не уложится в этот срок, победа будет аннулирована.