Москвич, испугавшись коронавируса, выпил антисептик и умер

https://static.news.ru/photo/fc57bfd8-99b5-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики не смогли спасти жителя Москвы, который настолько боялся заразиться коронавирусом, что выпил дезинфицирующее средство для рук и умер.

В одну из больниц столицы экстренно доставили 48-летнего мужчину с отравлением неизвестным спиртосодержащим веществом. На момент госпитализации он уже был в тяжёлом состоянии и находился в коме. Несмотря на усилия врачей, жизнь пациента спасти не удалось, передаёт KP.RU.

Выяснилось, что москвич очень боялся заразиться коронавирусной инфекцией и решил, что выпив дезинфицирующий гель для рук, сможет себя обезопасить. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что полностью исключить возможность заражения коронавирусом в домашних условиях нельзя, однако есть способы снизить эти риски. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн. По его словам, нужно протирать всё вокруг себя, обрабатывать антисептиками кнопки, ручки, перила. Соблюдение мер гигиены, по мнению вирусолога, помогает предотвратить заражение на 100%.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели — 76 130, умерли — 2837.