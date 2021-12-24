Москва заняла второе место в мире по дороговизне платной парковки

Москва занимает второе место в мире по стоимости часа парковки на улице. К такому выводу пришли «Ведомости», рассчитав, сколько стоит час парковки по максимальному тарифу в процентном отношении к средней зарплате. По их данным, за час парковки в Москве, который с 24 декабря составляет 450 рублей, придётся отдать 0,49% средней зарплаты в 92 тысячи рублей.

Первое место в мире по стоимости часа парковки занимает Рига, где в самой дорогой зоне придётся отдать €5, или 0,54% средней зарплаты. Однако если в Москве максимальный тариф на парковку применяется почти по всему центру, то в Риге эту цену приходится платить только за парковку в небольшой зоне Старого города. Третье место в списке занял Таллин, где час парковки стоит 0,46% средней зарплаты.

В абсолютном выражении самая дорогая парковка в мире отмечена в Лондоне ($10,6 в час), Амстердаме ($8,5) и Осло ($8,3). Москва по этому показателю занимает восьмое место ($6,1 за час).

Ранее сообщалось, что с 24 декабря на 14% улиц в Москве изменятся тарифы на парковку — на 53 улицах в центре города стоимость парковки возрастёт до 450 рублей, а на 29 улицах цена снизится. Изменения коснутся и парковок в центре города, у которых очень высокая загрузка.

В столичном департаменте транспорта считают, что это необходимая мера, поскольку текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест для местных жителей.