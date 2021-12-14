Проезд в общественном транспорте и парковки подорожают в Москве

Стоимость разовой поездки на городском транспорте Москвы в 2022 году вырастет на 1 рубль, по карте «Тройка» — на 4 рубля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. В ведомстве добавили, что с 24 декабря на 14% улиц города изменятся тарифы на парковку.

Стоимость разовой поездки по карте «Тройка» вырастет с 42 до 46 рублей. Разовый билет на метро будет стоить 61 рубль, на две поездки — 122 рубля. Сейчас одна поездка обходится горожанам в 60 рублей, а две — в 120 рублей, то есть проезд по разовым билетам подорожает на 1 рубль.

Неизменной останется стоимость трёхмесячных и годовых проездных на метро, также не поменяется цена при оплате проезда в метро банковской картой.

Кроме того, с 24 декабря на 14% улиц в Москве изменятся тарифы на парковку — на 53 улицах в центре города стоимость парковки возрастёт до 450 рублей, а на 29 улицах цена снизится. Изменения коснутся и парковок в центре города, у которых очень высокая загрузка.

На Большой Никитской, Неглинной улицах, Театральной площади будет установлен новый тариф: с 08:00 до 21:00 — 450 рублей в час, с 21:00 до 08:00 — 200 рублей в час (включая воскресенье), — цитирует РИА Новости представителя дептранса.

В ведомстве считают, что это необходимая мера, поскольку текущая стоимость не позволяет на постоянной основе сохранить хотя бы несколько свободных мест для местных жителей.

Там слишком много дорогих ресторанов и магазинов, — резюмировал собеседник.

Ранее адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что москвичи испытывают трудности при попытке припарковаться на улицах города, если запретить им ставить машины во дворах, ситуация только ухудшится.