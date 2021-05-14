Москва перевыполнила месячную норму по осадкам

Ранее сообщалось, что на следующей неделе москвичей ожидает контрастная погода. Первую её половину (понедельник-вторник) будет жарко — воздух прогреется до +30-32 градусов. После этого довольно резко похолодает. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура опустится до климатической нормы, которая составляет +15-20 градусов.
В настоящее время температура превышает нормальные показатели на восемь градусов.
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