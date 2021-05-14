Москва перевыполнила месячную норму по осадкам

https://static.news.ru/photo/bf782db4-b61a-11eb-90bc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с начала мая выпал 61 миллиметр осадков, что составляет 120% месячной нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в ближайшие 10 дней в столице может выпасть ещё 25 миллиметров осадков. Таким образом их количество достигнет 86 миллиметров или 170% месячной нормы.

Май в этом году влажный, — констатировал специалист.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе москвичей ожидает контрастная погода. Первую её половину (понедельник-вторник) будет жарко — воздух прогреется до +30-32 градусов. После этого довольно резко похолодает. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура опустится до климатической нормы, которая составляет +15-20 градусов.

В настоящее время температура превышает нормальные показатели на восемь градусов.