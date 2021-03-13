Московский юрист раскрыл способ отбирать подарки у бывших возлюбленных

https://static.news.ru/photo/7ed562e0-83fc-11eb-9b05-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Юрист из Москвы Александр Тюфанов выпустил инструкцию по возвращению вещей, подаренных партнёру или партнёрше, после расставания.

Специалист поделился советами с подписчиками в TikTok. Тюфанов рекомендует сохранять чеки к купленным подаркам, а после расставания обращаться в полицию с заявлением о краже.

Если полиция установит тот факт, что у вас находится вещь, и будет доказано, что именно он (партнёр. — NEWS.ru) её приобретал за свои средства, то в зависимости от суммы будет наказание, — отметил юрист.

Тюфанов рассказал, что к нему иногда обращаются люди, желающие вернуть подаренный смартфон или ювелирное украшение. Юрист посоветовал уничтожать чеки и хранить все переписки, в которых упоминается факт дарения, чтобы не быть обвинённым в краже, передаёт Mash.

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