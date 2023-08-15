Московский суд впервые оштрафовал компанию Reddit за неудаление информации

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Reddit на 2 млн рублей, сообщает ТАСС. По данным агентства, причиной штрафа стало неудаление недостоверной информации о специальной военной операции ВС РФ на Украине, а также сведений о движении АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

[Компании Reddit Inc.] назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух млн рублей, — заявил судья.

Reddit — интернет-портал, содержащий различный пользовательский контент, в том числе фотографии и видеозаписи. Кроме того, пользователи сайта могут обсуждать различные темы друг с другом.

Как сообщалось ранее, московский суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation после отказа удалить материалы с недостоверной информацией о специальной военной операции. Сумма штрафа составила три млн рублей. Согласно материалам дела, Роскомнадзор требовал от администрации портала «Википедия» удалить две статьи, в которых СВО сравнивается с другими военными конфликтами, а также утверждается о возможном применении ядерного оружия на Украине.

Согласно статистике, «Википедия» проигнорировала по меньшей мере 200 уведомлений Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. Сейчас на ресурсе доступны 137 таких материалов.