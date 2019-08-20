https://static.news.ru/photo/5aab03c6-c359-11e9-8ab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Детские сады в Москве будут принимать воспитанников после летних каникул без медицинских справок. Дошкольные учреждения начнут работать по новым правилам со 2 сентября 2019 года.

Родителям воспитанников московских детских садов больше не придётся получать бумажную справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, а медицинское обследование будут проходить дети только по специальному требованию Минздрава, в случае эпидемии или те, кто проживает вблизи очага инфекционного заражения, сообщил мэр Сергей Собянин.

Из-за справок, которые в августе требуют родители, поликлиники работают даже по воскресеньям, — подчеркнул Собянин.

По его словам, в 2018 году работали 566 врачей в 388 кабинетах, которые выдали маленьким москвичам 296 тысяч бумажных справок. С нового учебного года специалисты будут точечно выделять очаг инфекции и работать напрямую с семьёй, попавшей в карантин, информирует « KП ».

Ранее поправки к принятому в первом чтении в конце июля законопроекту, согласно которым даётся преимущество при приёме в один и тот же детский сад родным братьям и сёстрам, внёс на рассмотрение Госдумы глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Также сенатор предложил изменения в закон «Об образовании в РФ» и закрепить на федеральном уровне права многодетных семей на приём детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь, писал News.ru.