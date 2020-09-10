Москалькова предложила сделать 31 декабря постоянным выходным днём

https://static.news.ru/photo/4fe30b0e-f3f6-11ea-9678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выходной 31 декабря в России можно ввести на постоянной основе. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что по факту в последний день года многие уже не работают.

Де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день. И если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовиться к праздничному столу. А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику, — пояснила она в беседе с ТАСС.

По её словам, гражданам было бы удобнее в этот день с самого утра готовиться к празднику. При этом исключения составят работники медучреждений, правоохранительных органов и непрерывных производств.

В конце 2019 года в России развернулась широкая общественная дискуссия о необходимости сделать 31 декабря выходным днём. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.

С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают этот вопрос. В 2019 году многие губернаторы рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд подготовил проект постановления правительства в 2021 году. В списке нововведений — 31 декабря как выходной день. Вместе с тем в 2020-м этот день остаётся рабочим, так как производственный календарь был сформирован ещё в прошлом году.