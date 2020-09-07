Минтруд предложил новые сроки новогодних каникул в 2021 году

https://static.news.ru/photo/fb648dda-f19f-11ea-afbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд предложил увеличить срок новогодних каникул в 2021 году до 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно проекту постановления правительства о переносе выходных дней, 31 декабря россияне будут работать, затем их ждёт 10 дней отдыха.

В 2021 году 31 декабря будет выходным днём, а майские праздники продлятся шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая.

Обновлённый график дней отдыха формировался с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни. Проект размещён на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, — рассказали ТАСС в ведомстве.

Также россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

В конце 2019 года в России развернулась широкая общественная дискуссия о необходимости сделать выходным днём последний день года. По словам сторонников идеи, это позволило бы россиянам в спокойной обстановке готовиться к празднику, не отвлекаясь от работы. Противники новации указывали на то, что праздничные каникулы и без того длительные.

С разрешения президента Владимира Путина регионы самостоятельно решают этот вопрос. В 2019 году многие губернаторы рекомендовали предприятиям сделать 31 декабря для работников выходным. При этом российский лидер обещал «спокойненько» проанализировать настроения в обществе, чтобы не нанести ущерб огородникам и садоводам, отобрав у них дополнительный день в мае, когда люди работают на огородах. Однако в условиях завершающегося года, по его словам, было «времени очень мало для принятия решения подобного рода».

В июне 2020 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Минтруд инициативу о сокращении новогодних праздников с целью компенсировать нерабочие дни в период пандемии. Он предложил в 2021 году урезать новогодние каникулы до 1–3 января, писал NEWS.ru.