Москалькова попросит предоставить отцам-одиночкам право на маткапитал

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить отцам-одиночкам возможность получать материнский капитал.

Она уже подготовила соответствующее обращение в правительство.

Вот сегодня я обратилась к премьер-министру в защиту прав отцов, одиноко воспитывающих своих детей и не имеющих право на материнский капитал, семейный капитал, потому что их мама не имела гражданства или умерла, — сказала она студентам Казанского федерального университета.

Москалькова находится в рабочей поездке в Республике Татарстан с 7 по 9 сентября. В ходе визита запланированы встреча со студентами Казанского (Приволжского) федерального университета и посещение Агентства инвестиционного развития, а также участие в заседании круглого стола, которое посвящено 20-летию института уполномоченного по правам человека в республике.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что временные денежные выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, будут несправедливыми по отношению к полным семьям.