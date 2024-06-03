Мошенники развели девушку на нюдсы под видом кастинга на клип MACAN Мошенники шантажировали россиянку фотографиями после фейкового кастинга

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Мошенники обманом выманили у девушки «обнаженные» кадры под видом кастинга на клип рэпера MACAN, а затем стали шантажировать. Как рассказала NEWS.ru сама пострадавшая, с ней связалась женщина, которая представилась кастинг-директором музыканта, и пригласила на онлайн-прослушивание.

Потерпевшая девушка отметила, что подрабатывает моделью, поэтому такой формат кастинга ее не насторожил, однако впоследствии ее просили все больше раздеваться. В ответ на беспокойные вопросы «кастинг-директор» успокаивала, что она тоже женщина, поэтому ее не стоит стесняться. Свои требования та объяснила необходимостью «чистой кожи» для съемок.

Когда видеозвонок сорвался, девушка сделала поисковый запрос в интернете и выяснила, что уже не первая, кто столкнулся с подобным. Жертвы жаловались на последующий шантаж. Это же произошло и с ней.

Я очень доверчивая, добрая, и это меня подвело в тот момент, я попалась на обман. Через два дня они начали писать с разных неизвестных номеров пугающие СМС в WhatsApp: «Напиши нам в Telegram по поводу своих материалов, иначе мы разошлем все твоим друзьям», — рассказала потерпевшая.

Девушка рассказала, что изначально решила игнорировать сообщения с шантажом. Однако мошенники сдержали слово и действительно разослали ее друзьям смонтированный ролик, в котором она предстает обнаженной. Кроме того, под видео они оставили надпись для получателей, что за новые кадры нужно заплатить.

Никогда не попадалась на таком, даже не подумала бы, что такое есть, просто хотела пройти кастинг, а сейчас не знаю, что делать и как жить дальше, — пожаловалась девушка.

Ранее девочка из Щелково стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей съемки в клипе Клавы Коки. Сообщение о «кастинге» школьница увидела в одном из Telegram-каналов, после чего откликнулась на объявление. С ней связался мужчина, который представился менеджером певицы. Чтобы пройти «отбор», девочку попросили снять видео с танцами и отправить «обнаженные» фото. После выполнения всех условий злоумышленники слили в Сеть интимные снимки школьницы. В полицию обратилась мать потерпевшей.