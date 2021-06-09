Мошенники придумали новый способ обмана с помощью робота

https://static.news.ru/photo/ec5798fc-c9b0-11eb-b859-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана — они обзванивают граждан с помощью роботов и просят подтвердить банковский перевод. Об этом сообщает РИА Новости.

Схема выглядит следующим образом: гражданину поступает звонок от якобы робота из банка, который сообщает, что перевод показался подозрительным, поэтому операции по карте клиента приостановлены. Затем робот просит сказать «да» для подтверждения перевода.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева рассказала агентству, что в случае отрицательного ответа мошенники подключают к разговору оператора «для уточнения подробностей». Если потенциальная жертва продолжает настаивать на том, что никаких операций не осуществлялось, злоумышленник называет это попыткой ввести банк в заблуждение и угрожает уголовной ответственностью. За этим следует требование перевести деньги на определённый счёт, чтобы дело не получило ход.

Кроме того, мошенники могут иначе сформулировать вопрос с расчётом на невнимательность жертвы. Например, он может быть задан так: «Вы действительно хотите отменить перевод?» В этом случае отрицательный ответ будет подтверждением перевода. Два противоречивых ответа вновь приводят к переводу разговора на «оператора».

Иногда в ходе такой беседы злоумышленники устанавливают на телефон гражданина вредоносные приложения, дающие удалённый доступ к устройству. Таким образом им удаётся списывать средства со всех счетов жертвы без её ведома.

Собеседница агентства отметила , что за время работы платформы ОНФ «Мошеловка» было зарегистрировано несколько десятков таких мошеннических звонков. Помимо переводов, злоумышленники просят подтвердить заявки на кредиты, перевыпуск банковских карт.

Ранее в «Сбере» рассказали, что телефонные мошенники стали более терпеливыми и придумывают долгосрочные схемы обмана, которые могут занимать две-три недели. Например, у гражданина могут выманить личные сведения и данные банковской карты под предлогом устройства на высокооплачиваемую работу.