Кардиолог перечислил доказанные способы снижения холестерина Кардиолог Закиев: добиться снижения холестерина можно отказом от жиров

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В некоторых случаях добиться снижения холестерина можно без приема лекарств, рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев в беседе с «Газетой.Ru». Для этого необходимо соблюдать диету. Наибольшую доказательную базу имеют средиземноморский тип питания и DASH. Оба предполагают максимальный отказ от жиров животного происхождения, объяснил эксперт.

У некоторых пациентов возможно обойтись только изменением питания. Наибольшую доказательную базу имеют средиземноморская диета и диета DASH. Они обе подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения, то есть сала, сливочного масла, колбас, свинины и жирных молочных продуктов, — рассказал Закиев.

Пациентам с повышенным холестерином необходимо добавить в свой рацион больше овощей, фруктов и орехов. Масло лучше заменить на оливковое, а мясо на рыбу, рассказал диетолог. Снижению холестерина также будет способствовать физическая нагрузка. При значительном повышении показателей прибегнуть все же придется к медикаментозной терапии, добавил эксперт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от питания. По его словам, например, жирная морская рыба и оливковое масло снижают риск инфаркта.