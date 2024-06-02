«Помоги нам»: мошенники пытаются обмануть родственников Заворотнюк Mash: мошенники начали вымогать деньги у родственников Заворотнюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мошенники начали писать родственникам скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк и другим людям, вымогая у них деньги, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, злоумышленники обращаются к потенциальным жертвам, притворяясь вдовцом Петром Чернышевым. Они просят о помощи и приглашают друзей артистки «на проводы». Отмечается, что в действительности Чернышев не имеет аккаунтов в соцсетях и не просит никого о финансовой помощи.

Мы пять лет боролись, но болезнь оказалась сильнее. Если есть возможность хоть как-то помочь нам, будем очень признательны, — говорится в тексте одного из сообщений, присланных мошенниками.

На страницах Заворотнюк в социальных сетях уже размещены предупреждения об активной деятельности мошенников. Родственники актрисы призывают ее друзей, фанатов и просто неравнодушных россиян не верить сообщениям с просьбой о помощи.

Анастасию Заворотнюк похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище, церемония прощания состоялась в Покровском женском монастыре. Отмечается, что могила артистки находится рядом с погребенными народной артисткой РФ Ниной Руслановой и народным артистом СССР Николаем Сличенко. Супруг Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, после погребения собрался с силами и обратился к присутствовавшим, поблагодарив их за любовь к звезде сериала «Моя прекрасная няня».