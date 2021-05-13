Мошенники начали предлагать москвичам привиться от ковида на дому

Мошенники под видом социальных работников начали предлагать москвичам сделать прививку от коронавируса на дому. Об этом стало известно РИА Новости.
По словам корреспондента агентства, во время майских праздников, в квартиру его родителей
Открывшая ей дверь пенсионерка сообщила, что уже переболела и у неё есть антитела.
О похожем случае сообщила ещё одна москвичка, к чьим родителям также пришли люди, представившиеся соцработниками и предлагавшие сделать прививку.
Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла, — рассказала женщина.
Вакцинация от COVID-19 маломобильных групп населения началась в Москве с 13 апреля. При этом сообщать о своём намерении необходимо заранее. Медицинская бригада посетит человека в заявленный срок и проведёт процедуру. В первую очередь прививку сделают гражданам, получающим социальное обслуживание на дому и испытывающим трудности в передвижении. Таких в столице насчитывается около 120 тысяч.
В апреле было сформировано 66 бригад для вакцинации во всех административных кругах Москвы.
Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.
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