Мошенники начали предлагать москвичам привиться от ковида на дому

https://static.news.ru/photo/22e542a6-d36d-11ea-840c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники под видом социальных работников начали предлагать москвичам сделать прививку от коронавируса на дому. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, во время майских праздников, в квартиру его родителей позвонила женщина, которая представилась сотрудником соцзащиты и предложила сделать прививку от коронавируса «здесь и сейчас».

Открывшая ей дверь пенсионерка сообщила, что уже переболела и у неё есть антитела.

О похожем случае сообщила ещё одна москвичка, к чьим родителям также пришли люди, представившиеся соцработниками и предлагавшие сделать прививку.

Заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал, поэтому им она, конечно, не открыла, — рассказала женщина.

Вакцинация от COVID-19 маломобильных групп населения началась в Москве с 13 апреля. При этом сообщать о своём намерении необходимо заранее. Медицинская бригада посетит человека в заявленный срок и проведёт процедуру. В первую очередь прививку сделают гражданам, получающим социальное обслуживание на дому и испытывающим трудности в передвижении. Таких в столице насчитывается около 120 тысяч.

В апреле было сформировано 66 бригад для вакцинации во всех административных кругах Москвы.

Специально подавать заявку для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на дому не требуется. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты населения.

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