Мошенники используют удалёнку для проникновения в корпоративные сети

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Эксперты рассказали о новых способах мошенничества, к которым прибегают злоумышленники в период пандемии. В частности, они пользуются переводом людей на дистанционную работу для проникновения в компьютерные сети организаций.

По словам специалистов, мошенник пользуются тем, что на удалёнке сотрудники работают с менее защищённых домашних компьютеров. Они заражают эти компьютеры вредоносным ПО через электронную почту.

Для привлечения внимания пользователей к рассылкам мошенники используют тему коронавируса. В частности, в перехваченных специалистами подозрительных письмах содержались предложения о покупке цифровых пропусков, предупреждения о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, пользователям предлагалось принять участие в видеоконференциях, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что мошенники наживаются на доверчивых россиянах, предлагая им купить справки об отсутствии COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такая справка нигде не требуется и её покупка не имеет смысла.