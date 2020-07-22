Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова

https://static.news.ru/photo/cb8de16e-cc25-11ea-8e78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырём бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста Ивана Голунова.

Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, — цитирует агентство ТАСС решение судьи.

Отмечается, что материалы по мере пресечения отправлены на новое рассмотрение в Басманный суд. При этом обвиняемые оставлены под стражей до 2 августа.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, обвинила репортёра в торговле наркотиками. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-сотрудник УВД по Западному району Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался правозащитникам на плохой ассортимент в СИЗО «Лефортово».