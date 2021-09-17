Моргенштерн исполнил мечту больного раком мальчика из Новосибирска
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:59, 17 сентября 2021
МоргенштернФото: morgen_shtern/instagram.com
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Мальчик из Новосибирска Ваня, который уже два года борется с раком, недавно рассказал о своём желании познакомиться с рэпером Алишером Моргенштерном и увидеть его машину Cadillac. На днях его мечта сбылась. Музыкант приехал навестить ребёнка в Первый московский детский хоспис. Об этом Сиб.фм сообщили в Фонде помощи хосписам «Вера».
Ваня из Новосибирска на протяжении двух лет лечится от медуллобластомы — злокачественной опухоли головного мозга. За это время он сменил не одну больницу и прошёл несколько курсов химиотерапии. Сейчас мальчик проходит лечение в столице.
На днях Ване установили голосовой клапан, и отвечая на вопрос «как дела?», мальчик вдруг сказал, что хотел бы познакомиться с Моргенштерном и посмотреть на его Cadillac. Мы это запомнили, и в это воскресенье Ваня встретился с Моргенштерном! — рассказали в фонде.
Как сообщается, рэпер приехал в центр и исполнил мечту маленького пациента. Ваня посидел за рулём настоящей машины, а также получил в подарок такую же игрушечную. Позже Моргенштерн с Ваней устроили гоночные соревнования в коридоре.
Ранее Моргенштерн помог собрать 168 млн рублей на препарат «Золгенсма» от спинально-мышечной атрофии для трёхлетнего Ильи из города Тимашевска Краснодарского края. При этом сам артист пожертвовал свыше 10 млн рублей.