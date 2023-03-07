Молодежь оказалась консервативнее 60-летних в вопросах равенства полов Социолог Ломакин: впервые с 2000-х молодые россияне оказались консервативнее 60-летних

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дисбаланс в вопросах гендерного равенства в общественном мнении не только сохранился, но и укрепился к 2023 году, заявил в разговоре с NEWS.ru сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Илья Ломакин. По его словам, это особенно заметно среди молодежи.

По части прав и возможностей в России по-прежнему сохраняется гендерный дисбаланс, и это замечает каждый четвертый россиянин (24%). Несмотря на рост дискурса о «вовлеченном отцовстве», многие по-прежнему рассматривают родительство через призму материнства, и наиболее распространена такая оценка среди тех, кому от 18 до 24 лет, — сказал Ломакин.

Он отметил, что в вопросах дома и семьи молодое поколение впервые с нулевых годов показывает более консервативные результаты, нежели поколение тех, кому за 60 лет. Эксперт объяснил это современными политическими веяниями и отсутствием «значимого жизненного опыта».

Вероятно, это является результатом перехода российской культурно-образовательной политики на консервативные рельсы, а также следствием отсутствия значимого жизненного опыта. Однако на данном этапе речь идет скорее об усвоенных идеологических штампах, а не цельном мировоззрении. На это указывает то, что на уровне общественной жизни и профессиональной занятости молодые люди показывают себя более прогрессивными и рефлексирующими в отношении гендерного неравенства, — предположил социолог.

Хотя каждый второй россиянин по-прежнему считает, что мужчины и женщины одинаково хороши на позиции руководителей, к 2023 году влияние мужчин в этой категории заметно усилились, что, по мнению Ломакина, говорит об укоренении патриархата.

Такие данные не дают возможности говорить о движении к гендерному равенству в этой сфере, а скорее свидетельствуют о стагнации и даже укоренении патриархата, в том числе среди молодого поколения, — заключил эксперт.

Ранее опроса ВЦИОМа показал, что 61% россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. При этом 11% полагают, что женщины имеют больше прав и возможностей, чем мужчины, а 24% полагают, что у женщин их все же меньше.

Опрос выяснил, что в российском обществе до сих пор устойчивы представления о том, что мужчина лучше справляется с функциями руководителя, сегодня так думает 41% россиян. О приоритете руководителя-мужчины чаще говорят более возрастные респонденты (49% среди россиян старше 60 лет, среди 18–24-летних — 32%).