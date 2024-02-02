«Мои носки бирюзовые с собачками»: экс-мэр Якутска вступилась за коллегу Депутат Авксентьева заступилась за коллегу в джинсах в Госдуме

Никакая одежда не может помещать человеку быть ответственным и серьезным, заявила в своем Telegram-канале экс-мэр Якутска и депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Так она вступилась за коллегу по парламенту Владимира Плякина, которого отчитал спикер Госдумы Вячеслав Володин за появление на работе в джинсах. Авксентьева после этого тоже надела джинсы и цветные носки.

Да, на работе, да, в джинсах. Но это не мешает нам быть серьезными и ответственными людьми. Важно что у человека в голове, ради чего бьется его сердце, а не его внешний вид. Обращаю внимание критиков на мои носки. Бирюзовые. С собачками, — отметила Авксентьева.

С критикой в адрес Плякина выступила в том числе вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что выступление в джинсах — это «что-то новое в парламентской этике».

Плякин, отвечая на критику, заявил, что поддерживает строгий стиль одежды, и посоветовал обратить внимание на других депутатов, которые «так ходят». Кроме того, представитель партии «Новые люди» отметил, что всегда ходит в костюмах и добавил, что в «рваных майках» не следует приходить куда-либо, кроме пляжа.