Пришедший в Думу в джинсах депутат ответил на критику Яровой Пришедший в Госдуму в джинсах депутат Плякин заявил, что поддерживает дресс-код

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Депутат из партии «Новые люди» Владимир Плякин, отвечая на критику вице-спикера Госдумы Ирины Яровой из-за ношения джинсов на работе, заявил Telegram-каналу «Подъем», что поддерживает строгий стиль одежды, и посоветовал обратить внимание на других депутатов, которые «так ходят». Кроме того, представитель партии «Новые люди» отметил, что всегда ходит в костюмах и добавил, что в «рваных майках» не следует приходить куда-либо, кроме пляжа.

Я за строгий стиль одежды, поддерживаю дресс-код, все правильно, но ситуации разные бывают. Посчитали, что джинсы — это неправильно. Возможно. Но есть масса других примеров депутатов из других фракций, которые так ходят, на них внимания не обращают. Ну, ничего страшного, переживем, — заявил он.

Ранее вице-спикер Госдумы отчитала Плякина, вышедшего выступать на трибуну в джинсах во время пленарного заседания. Она подчеркнула, что это «что-то новое в парламентской этике», и добавила, что «это не очень правильно». Замечание Яровой поддержал и председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что депутаты представляют избирателей и всю страну. Парламентарий уточнил, что, если выходящий выступать в Госдуме так себя ведет, значит, так могут делать и все остальные.