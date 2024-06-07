Дугин назвал условие победы России в СВО Дугин: для победы России на Украине необходима духовная мобилизация общества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Дугин

Для победы России в спецоперации на Украине необходима духовная мобилизация общества, заявил NEWS.ru на полях ПМЭФ философ Александр Дугин. По его словам, этого невозможно достичь чисто техническими средствами.

Мы попытались провести это как специальную военную операцию, но не удалось. Нам нужно пробудить сознание нашей элиты властной, которая не до конца пробуждена. Необходима духовная мобилизация всего общества, начиная с управления и до последних людей. Мы должны понять, что мира нет. И будет либо победа, либо не будет ничего, — считает Дугин.

Философ подчеркнул, что каждый россиянин должен все положить на «алтарь победы». Он высказал мнение, что военных усилий недостаточно.

Ранее Александр Дугин заявил, что успехом СВО станет не только освобождение Украины от нынешнего режима, но и создание нового государства совместно с восточными славянами и украинским народом. По словам философа, такие результаты станут не просто успехом, а победой над гегемонией Запада и началом становления многополярного мира.

До этого Дугин назвал первое условие победы России в ходе СВО, которым, по его мнению, станет прекращение существования независимого субъекта Украины. По его мнению, данная страна в его нынешнем виде не имеет права на историческое существование, поскольку превратилась в «улей садистов, террористов и гадюк».