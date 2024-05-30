«Вот это будет успех СВО»: философ раскрыл, как будет выглядеть победа РФ Философ Дугин: победой на СВО станет создание нового государства с украинцами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Философ Александр Дугин

Философ Александр Дугин считает, что успехом СВО станет не только освобождение Украины от нацистского режима, но и создание нового государства совместно с восточными славянами и украинским народом, передает корреспондент NEWS.ru с панельной дискуссии «Демилитаризация Украины: Как должен выглядеть успех СВО». По словам философа, такие результаты станут не просто успехом, а победой над гегемонией Запада и началом становления многополярного мира.

Поэтому я думаю второе и полная предуспеха СВО — это освобождение Украины от нацистского режима, это создание нового государства восточных славян вместе с украинским народом, белорусским народом. С определенными зонами автономии и суверенитета для заслужившего этот суверенитет Лукашенко и без всякого суверенитета, без нуля автономии для не заслуживших этого суверенитета малороссов, но со строгим контролем в совершенно новом политическом контексте. Вот это будет успех СВО, — пояснил Дугин.

Ранее Александр Дугин выразил уверенность, что еще одним из аспектов победы России в ходе СВО станет прекращение существования независимого субъекта Украины. По его мнению, данный субъект не имеет права на историческое существование.