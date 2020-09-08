Жителя Кубани оштрафовали за комментарий об «укравшем пенсии» Путине

https://static.news.ru/photo/6ea1b3ce-f1d0-11ea-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя города Ейск Краснодарского края Николая Макухина оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение информации, выражающей неуважение к обществу, государству и его символам. Он написал, что у него лично «Путин украл порядка 200–300 тысяч рублей».

Таким образом он в Facebook выразил своё мнение о заморозке накопительной части пенсии в 2014 году. Об этом мужчина сам рассказал журналистам «Голоса Кубани».

В тексте комментария не было уточнения, идёт ли в нём речь о президенте России Владимире Путине. В результате судья Александр Полянка принял решение о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей. Отягчающим обстоятельством стало то, что Макухина уже привлекали к ответственности по этой статье.

Мужчина не признал вину и не согласен с приговором.

Либо меня кто-то заказал, либо реально наша полиция превратилась в гестапо и, если ты считаешь, что власть издаёт законы, которые делают тебя беднее, то будь добр понеси наказание. Я хотел записаться на приём к начальнику ОВД и в лицо ему сказать, что это за беспредел, чем его подчинённые занимаются. Но там, прикрываясь COVID-19, отменили все личные приёмы, — рассказал Макухин.

В конце июня его также штрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий о Путине и деньгах, «которые он украл у российского народа за 20 лет». Этот комментарий, по мнению суда, также «порочит человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает неуважение к государству Российской Федерации».

Ранее NEWS.ru писал, что житель Ярославля Кирилл Попутников опубликовал в Facebook фотографию с колоннами здания УМВД и оскорбительной надписью в адрес Путина. Кировский районный суд города признал его виновным в распространении информации, оскорбляющей главу государства, и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. За публикацию фотографий этого места (прочитать надпись на них было невозможно) также блокировали два новостных интернет-издания.