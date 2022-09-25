Мобилизованным запретили брать с собой смартфоны

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военнослужащим, попавшим под призыв в рамках частичной мобилизации, запрещается пользоваться смартфонами на территории воинских частей, сообщили MK.RU на горячей линии «122». В кол-центре уточнили, что в качестве исключения призывникам разрешают брать с собой кнопочные телефоны.

Он (смартфон. — NEWS.ru) будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определённое распорядком дня время, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах дислокации войск фото- и видеосъемка, в том числе на камеру телефона, запрещены.

В Минобороны ранее сообщили, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства и проходящие первичное обучение в российских вузах на очных или вечерних (очно-заочных) отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации привлекаться не будут. А вот студенты-заочники могут быть призваны в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.